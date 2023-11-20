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Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi - Son Dakika

Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi

Eylül ayında boşandıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı'nın önceki gece bir mekanda iş insanı İzzet Antebi ile eğlenerek öpüştüğü ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından isyan eden Antebi, Subaşı ile yan yana dahi gelmediğini belirterek yasal yollara başvuracağını söyledi.

Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi
20.11.2023 08:12  - Güncelleme: 08:28

2 Mayıs'ta Marekeş'te 2 gün düğün yaparak nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşandıktan hemen sonra adı iş insanı Burak Ateş ile anılan Subaşı'nın önceki akşam bir eğlence mekanında iş insanı İzzet Antebi ile öpüştüğü ileri sürüldü. Magazin basınına bomba gibi düşen iddianın ardından sessizliğini bozan Antebi, "Bahsi geçen insanla yan yana bile gelmedim" diyerek isyan etti.

"HİÇBİR DOĞRULUK PAYI YOK, HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Tuvana Türkay ile ayrılan Antebi'nin bir eğlence mekanında Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı ikilinin uzun süre eğlenecek öpüştüğü ileri sürüldü. Magazin basınına bomba gibi düşen iddianın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan İzzet Antebi, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Hakkımda bugün çıkan haber tüm detayları ile gerçek dışıdır. Bahsi geçen kişi ile yan yana bile gelmedim hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu kadar gerçekten uzak bir haberi ile insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi
Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi
İzzet Antebi
Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı ile İzzet Antebi öpüştü mü? İş insanından jet yalanlama geldi - Son Dakika
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