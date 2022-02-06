Şeyma Subaşı ile Miami Tatilinde Buluştular

Dila Tarkan, ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Dila Tarkan, İstanbul'da sık sık görüştüğü yakın arkadaşı Şeyma Subaşı ile buluştu.

Miami'de yaşayan Subaşı'nı ziyaret eden Tarkan, tekne turu yaptı.

İkiliye, Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Derev Clara Kösedağ'da eşlik etti.

Sosyetik güzeller, teknede bikiniyle poz verdi. Modelleri aratmayan sosyetik isimlerin, fit vücutları dikkat çekti.

Sosyetik güzeller, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında da yayınladı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dem aldığı tektaşı ise çıkarmadığı görüldü. Subaşı'nın denize girerken bile tektaşını çıkarmadığı görüldü.