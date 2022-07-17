Şeyma Subaşı kendisini "özel kadın" ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi - Son Dakika
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Şeyma Subaşı kendisini "özel kadın" ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi

17.07.2022 10:21

Çalkantılı hayatıyla gündem olan Şeyma Subaşı, ünlü oyuncu Julia Roberts'ın yıllar önce rol aldığı "Özel Bir Kadın" filmindeki elbisesini giyerek poz verdi. Paylaşımına "Pretty Woman" şarkısını ekleyen Subaşı, kendisini "özel kadın" ilan etti.

Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı dedikoduları dolaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan, 1990 yılındaki 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filminde Julia Roberts'ın giydiği elbiseyi tercih etti.

KENDİNİ ÖZEL KADIN İLAN ETTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini ekleyerek adeta kendini özel kadın olarak ilan etti.

ESKİ AŞKINA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü Mohammed Alsaloussi ile barıştığı hatta çiftin birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti. Taraflardan bu iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi
Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi
Adı Hakan Sabancı ile anılıyordu! Ayrılığa dayanamayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı
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Kaynak: Snob Magazin

Mohammed Al Saloussi, Julia Roberts, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı kendisini 'özel kadın' ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı kendisini "özel kadın" ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi - Son Dakika
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