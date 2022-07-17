Şeyma Subaşı kendisini "özel kadın" ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi

Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı dedikoduları dolaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan, 1990 yılındaki 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filminde Julia Roberts'ın giydiği elbiseyi tercih etti.

KENDİNİ ÖZEL KADIN İLAN ETTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini ekleyerek adeta kendini özel kadın olarak ilan etti.

ESKİ AŞKINA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü Mohammed Alsaloussi ile barıştığı hatta çiftin birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti. Taraflardan bu iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.