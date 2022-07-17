Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı dedikoduları dolaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan, 1990 yılındaki 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filminde Julia Roberts'ın giydiği elbiseyi tercih etti.
Takvim'de yer alan habere göre; Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini ekleyerek adeta kendini özel kadın olarak ilan etti.
Adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü Mohammed Alsaloussi ile barıştığı hatta çiftin birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti. Taraflardan bu iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Adı Hakan Sabancı ile anılıyordu! Ayrılığa dayanamayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi ile barıştı
Son Dakika › Magazin › Şeyma Subaşı kendisini 'özel kadın' ilan etti! Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyle poz verdi - Son Dakika