Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı

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Şeyma Subaşı, düşük bel pantolon ve cesur iç çamaşırı detaylı tasarımıyla katıldığı ödül gecesinde yine adından söz ettirdi. Sosyal medyada da oldukça aktif olan Subaşı'nın fit hali ve tarzı sosyal medyada kullanıcıların radarından kaçmadı.

03.12.2024 08:10  Güncelleme: 08:22
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Şeyma Subaşı, son dönemde özel hayatı ve tarzıyla oldukça sıkça gündeme geliyor. Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, kısa süre sonra yine boşandı. Subaşı, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda dikkat çeken tarzıyla da sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

KIYAFETİNİ GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde bir kez daha adından söz ettirdi. Geceye düşük bel pantolon ve iddialı bir stil ile katılan Subaşı, vücut hatlarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle baklavalarını gösterdiği pantolonuyla, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Subaşı'nın tarzı, geceye damgasını vurdu.

TARZI HEM BEĞENİLDİ, HEM ELEŞTİRİLDİ

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırı detaylı ve önü-arkası farklı tasarımlarıyla da göz kamaştırıcı bir şıklık sergilediği gecede, pozdan poza girerken çekilen fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Moda dünyasının dikkatini çeken Subaşı'nın tarzı, hem beğenildi hem de eleştirildi.

GQ Man of the Year 2024 gecesindeki şıklığıyla Şeyma Subaşı, sosyal medyada hızla trend oldu. Subaşı'nın cesur ve dikkat çekici tarzı, moda dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şeyma Subaşı'nın bu hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı\'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Salih Gökçek:
    Şu çıplaklığa cesaret demekten ne zaman vazgeçeceksiniz 22 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ulan Acun keşke bize de kayaydın..Baksana kızcağızın konforuna,her gün başka bir jet-ski ye biniyor.. 13 3 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    boş haber.Seyma kim ve n iş yapar.Haber degeri ney? 11 1 Yanıtla
  • Deniz Aydıner:
    İngiltere kraliyet ailesinin giyimini ve kalitesini örnek almanızı dilerim 9 0 Yanıtla
  • Seko:
    bu tip insanların ülkeye ne faydası varda her gün gündemde tutuyorsunuz başarılı gençleri ortaya çıkarın 6 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    hiç birisini giymeseydi ,bari ,kraliçe çıplak derdik :) 6 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Resmen kilodu gözikiy rezillik 4 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    teşirci soytarı 4 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Devlet bunlara bir dur demeli o kadarda değil çoluk çocuklar hep bunları örnek alıyor 3 0 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    Hepsi hikaye Tayland’da bunun on katı daha güzel hatunlar var 2 0 Yanıtla
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