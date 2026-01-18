Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim - Son Dakika
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

18.01.2026 22:45
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son dönemdeki açıklamaları ve içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçirdiğini söylediği tövbe sürecinin ardından dini temalı paylaşımlar yapan Subaşı, bu kez okuduğu kitabı takipçileriyle tavsiye etti.

Uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son dönemde içeriklerinde belirgin bir değişikliğe gitti. Daha önce yaşam tarzı ve özel hayatıyla öne çıkan Subaşı, son paylaşımlarında dini temalara ağırlık vermeye başladı.

OPERASYON SONRASI BAŞLAYAN YENİ SÜREÇ

Şeyma Subaşı, bir süre önce ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Subaşı, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek gözaltına alınmıştı. Test sonuçları henüz açıklanmadan uyuşturucu kullandığını kabul eden Subaşı'nın testinin de pozitif çıktığı öğrenilmişti.

"CİDDİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEYİM"

Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir dönüşüm yaşayan Subaşı, tövbe ettiğini açıklamış ve bu süreci samimi bir şekilde yaşadığını dile getirmişti. O günden bu yana dini içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, takip ettiği hesaplarda da değişikliğe gitmesiyle konuşulmuştu.

BU KEZ KİTAP ÖNERİSİYLEGÜNDEMDE

Şeyma Subaşı bu kez okuduğu kitapla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir kesitte, kitapta kendi adının geçtiğini fark ettiği için mutlu olduğunu belirten Subaşı, ardından takipçilerinden ve yabancı kullanıcılardan gelen sorular üzerine kitabın adını paylaşmak istediğini söyledi.

Paylaşımında okuma alışkanlıklarına da değinen Subaşı, zaman zaman Türk yazarlardan da benzer konularda kitaplar okuduğunu ifade ederek, "Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait. Herkesin yolu açık olsun" sözlerini kullandı.

OKUDUĞU KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı kitap, Lesley Hazleton tarafından kaleme alınan "First Muslim – The Story of Muhammad" oldu. Kitap paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Subaşı'nın yeni dönemdeki paylaşımları da takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Sosyal Medya, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BARANSEL ÜLGER ANKARALI EFE BARANSEL ÜLGER ANKARALI EFE:
    kışın böyle yazin hangi sahilde hangi bikini hangi zenginle.. 6 1 Yanıtla
    20242025? 20242025?:
    Deme öyle 0 0
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Bizde inandık.Tamamen göstermelik 1 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    yumurta tıpaya dayanınca... 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
