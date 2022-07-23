Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı

23.07.2022 13:48

Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı öne sürülen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu paylaştı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de Alsaloussi olduğu iddia edildi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Evlilik hazırlığı yaparken ilişkisini bitiren Subaşı'nın Hakan Sabancı ile görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Subaşı'nın son olarak eski sevgilisi Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyor.

ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Tüm bu söylentilerin ardında Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Günlük hayatında her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, teknede tatil yaptığı bir kişiyle öpüşürken video yayınladı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi olduğu iddia edildi.

Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı - Son Dakika
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