Sezen Aksu'nun evine zorla girmeye çalışan saplantılı hayran, sınır dışı edildi

Mini Serçe lakaplı Sezen Aksu'nun başı Azerbaycan uyruklu bir hayranıyla derde girdi. Lale Arif M. isimli saplantılı hayran, geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınır dışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilere zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GECE KAPISINA DAYANDI

23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana gelen olayda, Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı. Lale Arif M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.