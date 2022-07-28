Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu - Son Dakika
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Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu

28.07.2022 13:06
Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu

Şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay, kazayı ucuz atlattı. Gencebay, "İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi" dedi. İşte detaylar...

77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.

Duayen sanatçı, şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatladı.

"MÜZİK YAŞAMIM ZORA GİRERDİ"

Yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili Günaydın'a konuşan Gencebay, "Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var." dedi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

10 gün sonra parmağımdaki atelin çıkacağını dile getiren Orhan Gencebay, "Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun." dedi.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (4 Ağustos 1944, Samsun) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü.

Orhan Gencebay, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanmıştır.

Gencebay, 1974 yılından bu yana Sevim Emre ile hayat arkadaşı.

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Kaynak: Snob Magazin

Orhan Gencebay, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaza Geçirdi! İşte Son Durumu - Son Dakika

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