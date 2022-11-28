Camdaki Kız'da şaşırtan ayrılık! Skandalların kadını diziye veda ediyor - Son Dakika
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Camdaki Kız'da şaşırtan ayrılık! Skandalların kadını diziye veda ediyor

28.11.2022 15:30

3 sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız dizisinden bomba bir ayrılık haberi geldi. Sedat'ın evli sevgilisi Cana'ya hayat veren Hande Ataizi'nin dizinin kadrosundan çıkacağı iddia edildi.

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki Kız, yeni sezonuyla da izleyenlerden büyük ilgi görüyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

DİZİYE NASIL VEDA EDECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek. 2 bölüm stoklu gittiği söylenen Camdaki Kız'da Cana karakterinin diziye nasıl veda edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Entrikaların kraliçesi diziye veda ediyor

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. Sedat'a sert bir tokat atarak bütün öfkesini kusar. Nalan, herkes tarafından kandırılmanın acısını kendisine yeni bir hayat kurarak alacaktır. Tüm ısrarlara ve Feride'ye rağmen evi terk eder. Hayri, Nalan'ın evi terk etmesinin ardından peşinden gider. Billur'un evinin önünde Nalan'ı bekler ve Nalan'a teselli vermek için hayatla ilgili önemli tavsiyelerde bulunur.

Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Entrikaların kraliçesi diziye veda ediyor

Sedat, Rafet'in üzerine gelmesiyle geçmişe hatta çocukluğunda yaşadığı günlere geri döner. Sedat, babasından görmediği sevgiyi kendisinin de gösteremediğini söyleyerek gözyaşlarına boğulur. Rafet ise Sedat'ın bu çıkışına bir şey diyemez. Sedat; Cana'dan hesap sormak için Cana'nın Alp'le yaşadığı eve gidince Alp'le yeni bir kavgaya tutuşur. Cavit, Sedat'ı Alp'in yanından uzaklaştırarak sahip çıkar.

Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Entrikaların kraliçesi diziye veda ediyor

Nalan, Hayri'nin ilgisiyle aşk sarhoşu olurken Feride de Nalan'ın peşine düşer. Feride, Nalan'ı Billur'un evinde bulmayınca Billur'un yalanı ortaya çıkar. Feride, Nalan'ın Hayri'yle görüştüğünden artık emin gibidir. Feride, kıyameti koparır.

Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Entrikaların kraliçesi diziye veda ediyor
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Hande Ataizi, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da şaşırtan ayrılık! Skandalların kadını diziye veda ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da şaşırtan ayrılık! Skandalların kadını diziye veda ediyor - Son Dakika
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