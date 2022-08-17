Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında - Son Dakika
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Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında

17.08.2022 22:02

Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet töreninden çok özel görüntüler gün yüzüne çıktı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Cüneyt Arkın'ın Ali Sunal'ın o dönem çok sevdiği bir aktör olması sebebiyle Kemal Sunal tarafından düğüne özel olarak davet edildiğini belirtti.

Show TV ekranlarında izlenme rekoru kıran Güldür Güldür Show ekibinin başında yer alan Ali Sunal'ın yıllar önce gerçekleşen sünnet düğününden çok özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SÜNNNET DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ AKINI

Düğüne başta Cüneyt Arkın, Ekrem Bora, Aydemir Akbaş, Memduh Ün ve eşi Fatma Girik olmak üzere birçok ünlünün akın ettiği görüldü.

CÜNEYT ARKIN ÖZEL OLARAK DAVET EDİLMİŞ

Sünnet düğününün hikayesi de oldukça ilgi çekti. Gül Sunal'ın anlatımına göre ünlü aktör Cüneyt Arkın'ın o dönem Ali Sunal'ın en sevdiği oyuncu olduğu ve Ali Sunal'ın annesine "Neden benim babam Cüneyt Arkın gibi güçlü değil, neden babamla Şaban diye dalga geçiyorlar" şeklinde sitem ettiği belirtildi. Kemal Sunal'ın da bu sözlere gülerek karşılık verdiği aktarıldı.

DAVETİ KIRMADI

Oğlunun sünnet düğününde mutlu olmasını isteyen Kemal Sunal'ın ise Cüneyt Arkın'ı özel olarak davet ettiği, onun da bu daveti kırmadığı kaydedildi.

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında - Son Dakika
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