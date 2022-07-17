Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

BU KEZ DE KONSER EKİBİYLE TARTIŞTI

Kaynak: Snob Magazin

Hasan Arslan, Sibel Can, Edremit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Sibel Can Konserinde Ortalık Karıştı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.