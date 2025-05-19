Sıcak Büfe: Kahkaha Dolu Bir Yarışma

BEYAZPERDEDE kahkaha fırtınaları estiren D Media imzalı 'Sıcak Büfe' filminin yıldızlarının kelimelerle imtihanı eğlenceli anlara sahne oldu. İbrahim Selim'in sunumuyla Teve2'de ekrana gelen programa Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Esra Kızıldoğan ve Orhan Aydın konuk oldu. Dörtlü arasında 'sıcak' bir rekabetin yaşandığı yarışmada, gülmek isteyenleri sinema salonlarında buluşturan 'komedi darbesi' sloganlı Sıcak Büfe de konuşuldu.

YARIŞMAYI FAİKA KAZANDI

Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı Cihangir'in eşi Faika'yı oynayan Esra Kızıldoğan filmle ilgili "Çok eğlenceli, çok sıcak bir komedi. Mahalle komedisi" yorumu yaparak sinemaseverleri salonlara davet etti. Sıcak Büfe'nin Baron'u Orhan Aydın, filmdeki ağır abi karakterinin aksine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Projede yer aldığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren usta oyuncu Sıcak Büfe'yi "Ailece izlenebilecek çok tatlı bir film" olarak tanımladı. Aydın, Esra Kızıldoğan'ın 8800 puanla birinci olduğu yarışmayı 5900 puanla dördüncü tamamladı.

Azerbaycan ve Türkiye'de gösterimi devam eden D Media imzalı Sıcak Büfe, 22 Mayıs'ta Avrupa'da da sinemalarda olacak.