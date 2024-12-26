Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra buluştu - Son Dakika
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Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra buluştu

Sihirli Annem\'in yıldızları yıllar sonra buluştu

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde 'Betüş', 'Ceren' ve 'Çilek' karakterlerine hayat veren oyuncular Londra'da bir araya geldi. Yıllar sonra buluşan oyunculara sosyal medyada ''Ne kadar da değişmişler'' yorumu yapıldı.

26.12.2024 07:48
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Sihirli Annem dizisinin başrol oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Eski rol arkadaşları Zeynep Özkaya (Çilek) ve Gizem Güven (Ceren) dizide anneleri 'Betüş'ü canlandıran ve şu anda Londra'da yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti.

Üçlünün buluşmasından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Zeynep Özkaya yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyoruz sihirli annemiz" notunu düştü. Buluşmadan bir kareyi sevenleriyle paylaşan Gizem Güven de gönderisine, "Zaman geriye aksıııın ve bir süre öyle kalsın. Sizi çooook seviyorum! Betüş'ümüze kavuştuk" mesajını yazdı.

Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra buluştu

Özkaya ve Güven'in ardından İnci Türkay da buluşmadan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. O anlara sosyal medyada yorum yağarken, bazı kullanıcılar tarafından "Ne kadar da değişmişler" yorumu yapıldı.

Sihirli Annem, Sihirli Annem, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, İnci Türkay, Televizyon, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Londra, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in yıldızları yıllar sonra buluştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Küçükken de aşklarımdı şimdi de 7 1 Yanıtla
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