Sosyal medyada takipçi sayısı 1 milyona yaklaşan güzel oyuncu, W İstanbul 'da kamera karşısına geçti. Cem Talu'ya birbirinden cesur pozlar veren Sıla Türkoğlu , bu özel kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Sıla Türkoğlu'ndan Cesur Pozlar - Son Dakika

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