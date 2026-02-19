Sıla Türkoğlu\'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.
Posta'nın haberine göre; Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.
Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yeni reklam filmi hakkında konuşan Sıla Türkoğlu "Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim" ifadelerini kullandı.
