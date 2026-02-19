Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı - Son Dakika
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı
19.02.2026 10:15
Sıla Türkoğlu\'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni reklam filmi için bir diş macunu markasıyla anlaştığı ve bu anlaşma karşılığında 15 milyon TL kazandığı iddia edildi. Rekor ücret adeta dudak uçuklattı.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.

Posta'nın haberine göre; Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.

Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

'İLHAM VERMEK İSTEDİM'

Yeni reklam filmi hakkında konuşan Sıla Türkoğlu "Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (2)

  • Linyitspor43 Linyitspor43:
    Arkadaş veriyorsunuz bu kadar paraları salakça reklamlar için bizde diyoruz neden bu kadar pahalı bu diş macunları diye reklam paralarını da ekliyorsun fiyata olan millete oluyor 2 0 Yanıtla
  • kenan mutlu kenan mutlu:
    Ne zengin bir ülkeymişiz biz,emeklinin 20bin lira ile çile çektiği ülkede popçuya topçuya ve televizyonda boy gösterenlere verilen paralara bak yahu.Ha bi de vekil efendiler var bu ülke şartlarında milyonlar kazanan vekil efendiler,garip bir ülkeyiz. 2 0 Yanıtla
