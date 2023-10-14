Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Oyuncunun son olarak yıllar önceki estetiksiz bir fotoğrafı ortaya çıktı.

ESTETİKLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı. Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başladı ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer aldı. 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekran macerasına başlayan Türkoğlu, 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

İşte Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali: