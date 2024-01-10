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Şimal'den kötü haber... Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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Şimal'den kötü haber... Sevenlerinden dua istedi

Şarkıcı Şimal, meme kanserini yendiği düşünülürken, yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Şimal, sosyal medya hesabından takipçilerine kötü haberi paylaşarak dua istedi.

Şimal\'den kötü haber... Sevenlerinden dua istedi
10.01.2024 - 16:32,
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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu. Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

DUALARINIZI BEKLİYORUM

Şimal sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm.

Şimalden kötü haber... Sevenlerinden dua istedi

Kaynak: Magazinkolik
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