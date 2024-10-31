Simav\'da \'Dört Mevsim Simav\' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Simav Kaymakamlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen "Dört Mevsim Simav" isimli ulusal fotoğraf yarışması sonunda ödül töreni ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 105 yetenekli fotoğrafçının katılımıyla Simav'ın güzellikleri bir kez daha ölümsüzleşti. Kaymakamlık ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, 489 eser arasından 37'si ödüle layık görüldü.

Şevki Karaca'nın, "Eğdemir Kırsalı Sabahın Işığı" isimli fotoğrafı birinci, Mustafa Zengin'in, "Yağlılar Köprüsü" isimli fotoğrafı ikinci ve Ali Aslan'ın, "Marul" isimli fotoğrafı üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından, Hükümet Konağı'nın Fuaye Alanında ödül alan ve sergilenmeye seçilen 37 fotoğraftan oluşan serginin açılışı, protokol üyeleri ve fotoğraf severlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen kokteyl ile sona eren program çerçevesinde, ödüllü fotoğrafların yer aldığı sergi bir hafta boyunca halkın ziyaretine açık olacak. - KÜTAHYA