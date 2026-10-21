Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım - Son Dakika
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Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

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Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım
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Şarkıcı Simge Sağın, kedisi Cino’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Sağın, “Paramparçayım” dedi.

Şarkıcı Simge Sağın, kedisi Cino’nun hayatını kaybettiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü isim, yaşadığı üzüntüyü “Paramparçayım” sözleriyle dile getirdi.

Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

“RAHAT UYU OĞLUM”

Kedisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Sağın, Cino’ya veda mesajında büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Şarkıcı, “Cino'mu kaybettim... Çok üzgünüm. Ne yazsam boş, ne yapsam boş... Paramparçayım; bir koltuğun üstünde çaresizce ağlamaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Rahat uyu oğlum, seni çok seviyorum. Ve bu hiç değişmeyecek” diye yazdı.

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    hepimiz hayvan severiz, her canlıya merhamet ederiz ama hayvanı da insan yerine koymak, aile yerine koymak, insanlıktan çıkmışların işidir. 0 0 Yanıtla
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