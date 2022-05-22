Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi - Son Dakika
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Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi

22.05.2022 14:06

Önceki akşam İstanbul Sultangazi'de Vega Avm'de konser veren şarkıcı Simge Sağın, cesur kıyafetiyle beğeni topladı. Şarkıcı hayranlarını 90'lar şarkılarıyla nostalji yolculuğuna çıkardı.

Türkçe popun sevilen isimlerinden olan Sime Sağın, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sahneye çıkarken bol dekolteli kıyafetler tercih eden güzel şarkıcı bu kez de ceket altına giydiği sütyenle ön plana çıktı.

90'LAR ŞARKILARIYLA NOSTALJİ AKŞAMI

Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İstanbul Sultangazi'de Vega Avm'de sahne aldı. Saatler öncesinden dolan konser alanı, yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Şık giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Simge, şarkılarını dans ederek söyledi. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, seyirciden tam not aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra 90'lar popta söyleyen Simge Sağın, yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Öte yandan konserlerinde giydiği cesur kıyafetlerle herkes tarafından takdir toplayan güzel şarkıcı, paylaşımıyla da olay oluyor. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak odasından pozunu paylaşan Simge Sağın'a, binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi - Son Dakika


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