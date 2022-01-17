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Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar - Son Dakika

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar

17.01.2022 09:03

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma arifesinde olan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum gününde giydiği kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, cesur kırmızı elbiseli pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmedi.

2018 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift yenide ayrılık kararı aldı. Burcu Kıratlı boşanma iddiasını doğrularken Sinan Akçıl da evden ayrıldığını söyledi.

CESUR KIYAFETİYLE POZLAR VERDİ

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı, önceki akşam annesi Gül Erçetingöz'ün doğum günü partisine katıldı. Partiye tek başına giden oyuncu, kırmızı cesur sırt ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Güzelliğinin yanı sıra formuyla da dikkat çeken oyuncu, mekanda kırmızı elbisesiyle verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaşan Kıratlı sadece dans eden kadın emojisi koydu. Kıratlı'nın pozları kısa sürede 93 binden fazla beğeni aldı.

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, kırmızı elbiseli pozlarını paylaştı

"ALLAH KADINI YARATMIŞ"

Güzel oyuncunun pozlarına sessiz kalamayan Demet Akalın ve Buse Varol emojiler koyarak Safiye Soyman da "Of of of nasıl güzelsin. Maşallah Allah kadını yaratmış" yorumunu yaptı.

"BOŞANMA DURUMUNDAYIZ"

Boşanma aşamasına gelen evliliğiyle ilgili konuşan Burcu Kıratlı, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" demişti.

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, kırmızı elbiseli pozlarını paylaştı
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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Boşanma, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar - Son Dakika
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