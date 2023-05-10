Daha önce Hadise, Ebru Şallı, Otilia ile aşk yaşayan ve Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı canlı yayında yaptığı yaptığı ilişki itirafıyla dikkat çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında eski sevgilileriyle ilgili yaptırdığı dövmelerden bahseden Sinan Akçıl, adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle ilgili bir itirafta bulundu. Kendisinden 10 yaş büyük Samyeli ile bir dönem görüştüklerini itiraf eden şarkıcı, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.
Ocak ayında adı Defne Samyeli ile aşk dedikodusuna karışan Sinan Akçıl, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak ''Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor'' demişti.
Son Dakika › Magazin › Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında sevgilileri için yaptırdığı dövmeleri anlattığı sırada ilginç bir Defne Samyeli itirafında bulundu - Son Dakika