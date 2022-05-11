Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı! Açıklamalar arka arkaya geldi - Son Dakika

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava sonrası tek celsede boşandılar.

"ZATEN EVLİ GİBİ DEĞİLDİK"

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Kırgınlığım yok, Burcu çok değerli bir insan. Çok değerli bir hikayeydi, her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim. Anlaşma gereği mal paylaşımı hakkında konuşamam." ifadelerini kullandı.

"HİSSİZİM AÇIKÇASI"

Burcu Kıratlı ise "Hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki kez boşandık, biraz fazla cesuruz" dedi.