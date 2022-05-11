Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı! Açıklamalar arka arkaya geldi - Son Dakika
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı! Açıklamalar arka arkaya geldi

11.05.2022 19:27

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı, ikinci kez boşandı. İki isim adliye çıkışında yaptıkları açıklamalarda, zaten bir süreden bu yana evli gibi yaşamadıklarını belirtti.

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava sonrası tek celsede boşandılar.

"ZATEN EVLİ GİBİ DEĞİLDİK"

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Kırgınlığım yok, Burcu çok değerli bir insan. Çok değerli bir hikayeydi, her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim. Anlaşma gereği mal paylaşımı hakkında konuşamam." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı, çıkışta itiraflar peş peşe geldi

"HİSSİZİM AÇIKÇASI"

Burcu Kıratlı ise "Hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki kez boşandık, biraz fazla cesuruz" dedi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı, çıkışta itiraflar peş peşe geldi
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İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı! Açıklamalar arka arkaya geldi - Son Dakika


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