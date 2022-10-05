Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ - Son Dakika
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Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ

05.10.2022 20:37
Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ

4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu Sinem Kobal, eski formuna döndü. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Kobal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Kobal, 4 ay önce ikinci kızını da dünyaya getirdi. Peş peşe annelik heyecanı yaşayan Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal, hamilelik süreçlerini de evinde gözlerden uzak şekilde geçirdi. Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sinem Kobal'ın son hali...

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu

YORUMLAR
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4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
Kaynak: Magazinkolik

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ - Son Dakika
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