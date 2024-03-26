Şirin Payzın Almanya'da düşerek yaralandı - Son Dakika
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Şirin Payzın Almanya'da düşerek yaralandı

Şirin Payzın Almanya\'da düşerek yaralandı

Münih Cemevi Derneği'nin davetlisi olarak Almanya'ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Payzın'ın kalça kemiği kırıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

26.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:37
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Münih Cemevi Derneği'nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya'ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın'ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Halk TV'nin aktardığına göre, dün sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Münih'te bir süre tedavi gördükten sonra Payzın'ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Şirin Payzın Almanya'da düşerek yaralandı - Son Dakika

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