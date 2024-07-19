Soft Makyaj Trendi Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Soft Makyaj Trendi Öne Çıkıyor

Makyaj uzmanları, 2024 yılında soft makyajın moda olduğunu ve yoğun makyajın cildi yorduğunu vurguluyor. Soft makyaj, daha fresh ve hafif allıklarla yapılan bir makyaj tekniği olarak öne çıkıyor. Makyözlerin hijyen konusunda titiz olması da önemli bir faktör olarak belirtiliyor. Moda sektöründe makyözlerin önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.

19.07.2024 17:04
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Soft makyaj 2024 yılında ön plana çıkarak, diğer teknikleri geride bıraktı. Makyaj uzmanları 2024 yılında daha çok soft makyajın moda olduğunu söyleyerek, yoğun makyajın hem cildi yorduğuna hem de gereksiz olduğuna dikkat çektiler.

Özellikle film setlerinde makyözlük yapan Nurgül Gezer, "En önemli giysimiz cildimizdir. Yoğun makyajların artık tercih edilmiyor. Yaz aylarında daha fresh, abartıya kaçmadan, hafif allıklarla yapılan makyajlar daha çok tercih edilmeli. Bu yaz daha çok şeftali ve pembe tonları tercih ediliyor. Kışın ise daha yoğun makyajlar ve gece tonları tercih ediliyor. Highligterlarımız ise olmazsa olmazlarımız yazın ve kışın sürmeye devam edebiliriz. Allıklarda ise yazın toz allıklar tercih ederken kışın likitallıklar daha çok kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında makyaj yaptıktan sonra pudralamalıyız böylece makyajımız daha kalıcı oluyor. Cildimizi korumak ve yormamak adına her zaman yaz kış demeden güneş kremi kullanmalıyız. Makyajımızı her zaman güzelce temizlemeliyiz çünkü bütün gün yüzümüzde kalan makyajımız gözeneklerimize doluyor. Cildimizde yıpranmalara ve yorulmalara yol açıyor. Temizlemenin ardından ise cildimizi her zaman nemlendirmemiz de lazım. Unutmayalım ki en önemli giysimiz cildimiz" dedi.

Makyözlerin, moda sektöründe çok önemli bir yere sahip olduklarını söyleyen ünlü model Oksana Kuznetsova ise "Onların bizim yüzümüze uyguladığı her bir materyal çok önemli. Kullandığı dezenfektanlar, titiz olması ve hijyeni çok önemli. Onlar ne kadar hijyenli olurlarsa cildimiz o kadar temiz kalmış oluyor. Bir modele kullandıkları bir malzemeyi başka bir modele kullanamaz mikrop kapabiliriz. Güneşin altında defilelerimiz, çekimlerimiz oluyor. O güneşin altında yoğun bir yağ tabakası oluşturacak makyajlardan çok daha az ama güzelliği öne çıkaracak makyajlar daha önemli. Bunun ayrımını ise hanımefendi gibi profesyonel makyözler daha iyi biliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Soft Makyaj Trendi Öne Çıkıyor - Son Dakika

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