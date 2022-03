Şok Eden Ayrılık Kararı Geldi - Son Dakika

Şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, radikal bir karar verdi.

ROL ALMAKTAN VAZGEÇTİ

OGM Pictures'ın Disney Plus için çekeceği Gri adlı diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu, son anda dizide rol almaktan vazgeçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryo konusunda çok titiz davranan Kenan İmirzalıoğlu'nun Taylan Biraderler yönetmen koltuğunda oturacağı için sıcak baktığı dizide oynamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kenan İmirzalıoğlu'nun yakında dizi ve film sektöründe fırtına gibi esecek olan Disney Plus'la görüşmelerinin sürdüğü ve her an sürpriz bir anlaşmanın olabileceği öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Bala, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Son olarak 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihi dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

KENAN İMİRZALIOĞLU ÖZEL HAYATI

Kenan İmirzalıoğlu, 4 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Lalin adında bir kızı oldu.