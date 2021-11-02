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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. - Son Dakika

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.

02.11.2021 11:04

Sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan İclal Aydın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan oyuncu, "Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti" dedi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan İclal Aydın, İzmir Urla'da sakin bir hayat yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Aydın, korkunç bir saldırıya uğradı. Olay sonrası perişan halde yerde oturduğu bir fotoğrafı paylaşan Aydın, başına gelenleri anlattı.

"BİR GRUP SOKAK KÖPEĞİYLE BURUN BURUNA GELDİK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden İclal Aydın, şunları yazdı: "Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon'la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler Akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon'u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkan yok!"

"FERYADIMA KÖYÜN GENCİ YETİŞTİ"

"Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah'ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon'la çamur içinde girdik eve."

"BACAĞIMDAN ISIRMIŞ"

"Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir it dalaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım. Bir şekilde o arbedede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç: tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeni ile tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon'da asabiyet. Bende giderek artan beden ağrısı. E, tabii sokağa çıkma korkusu… Kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya… Ah canım benim be..."

Oyuncu İclal Aydın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.

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Son Dakika Magazin Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. - Son Dakika Magazin


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