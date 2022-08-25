Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi! - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!

25.08.2022 20:06

Konserinde İmam Hatipli bir kişiye yönelik söylediği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki toplayan şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gülşen, karakoldaki işlemlerinin bitmesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcı, Gülşen'in tutuklanmasını talep etti.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edildi

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Son Dakika: İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edildi

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in tutuklanmasını talep etti.

GÜLŞEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Gülşen sosyal medya hesabından 'Özür' paylaşımında bulundu. Gülşen paylaşımında, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi! - Son Dakika
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