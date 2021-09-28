Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri

Sosyal medya paylaşımları, transferler, Uzun aradan sonra eşiyle görüntülenen Alişan'ın zor anları gibi magazin dünyasında yaşanan sok dakika magazin haberlerini derlediğimiz haberimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ALEYNA TİLKİ TİŞÖRTÜNÜ AÇARAK POZ VERDİ

Bir süre önce Türkiye'den Londra'ya giden popüler şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından tişörtünü açarak verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son günlerde müzik kariyerinde düşüşler yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki, bir süreliğine Londra'da yaşama kararı aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, Londra'da çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

KARDEŞİNİ KAYBEDEN ALİŞAN'IN ZOR GÜNLERİ

Ünlü türkücü önceki gün eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mağazanın erkek giyim katından alışveriş yapan Alişan, çıkışta soruları "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" diyerek geri çevirdi. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

EBRAR, KIZ ARKADAŞI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, İtalya'nın Novara takımına transfer olmasının ardından kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı. Ebrar, Tokyo Olimpiyatları'nda yaptığı paylaşımını gelen tepkiler nedeniyle silmek zorunda kalmıştı.

İtalya'nın Novara takımına transfer olan Ebrar Karakurt, 1,5 ay sonra kız arkadaşıyla ilk karesini paylaştı.21 yaşındaki pasör çaprazı Tokyo Olimpiyatları esnasında yaptığı paylaşımla çok tepki görmüştü. Ardından genç voleybolcu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>