Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Azra Akın'ın sonuculuk yaptığı yardım gecesinde Umudum Olur Musun derneği dolandırıldı, Alişan yaşadığı park krizi sonrası isyan etti gibi son dakika magazin gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

HANDE'NİN KORSER KOSTÜMÜ OLAY OLDU

Hande Yener'in Belarus'ta giydiği yapımı bir ay süren, uzun zaman hafızalardan silinmeyecek Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümü, 2021 senesinin en iddialısı olarak işaret edildi. Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken elbiseyle hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.

Haberin detayları için tıklayın >



ÜNLÜ İSİMLERİ İŞTE BÖYLE DOLANDIRDILAR

Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdığı öğrenildi. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Geceyi sunan Azra Akın,"Kandırıldık" dedi. Dernek yöneticisi Yasemin Kök, töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

Haberin detayları için tıklayın >



MİRAY DANER VE OĞULCAN ENGİN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.

Haberin detayları için tıklayın >

ALİŞAN EN SONUNDA İSYAN ETTİ

Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına sahip çıkıyor. Ünlü şarkıcı, yeğenlerini okuldan bile almaya kendisi gidiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yeğenlerini okuldan alırken ünlü isim ile diğer veliler arasında park krizi yaşandığı iddia edildi. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, adeta isyan etti.

Haberin detayları için tıklayın >