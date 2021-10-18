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Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

18.10.2021 14:22
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Arzu Yanardağ, yıllar sonra "Benim Borderline'ım (kişilik bozukluğu) vardı." ifadelerine yer verdi, Bill Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi gibi son dakika magazin haberleri bu sayfada yer almaktadır.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda çıkan kavga sonrası ilk açıklama, Arzu Yanardağ, katıldığı programda kişilik bozukluğu hakkında konuştu gibi magazin dünyasında yaşanan son gelişmelere dair tüm bilgiler bu haberde yer almaktadır.

DEMET AKALIN'IN EŞİ OKAN KURT'TAN KAVGA İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak eşinin dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti. Olayın ardından Okan Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme de tehditte bulundular" dedi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

ARZU YANARDAĞ'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Gökay Kalaycıoğlu'nun Pazar Magazin programına konuk olan Arzu Yanardağ, "Benim Borderline'ım (kişilik bozukluğu) vardı. Yani bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı" sözleriyle yıllar sonra itirafta bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Arzu Yanardağ oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan oyuncu, kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu da anlattı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

BILL GATES'İN KIZI EVLENDİ, ÖNCE İMAM NİKAHI KIYILDI DAHA SONRA RESMİ NİKAH

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, önceki gün Mısırlı Nayel Nassar ile evlendi. Çift önce Müslüman damadın isteğiyle imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Düğüne 300 civarında kişi katıldı.

Microsoft varisi Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı zengin bir aileye mensup Nayel Nassar (30) ile evlendi. Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

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