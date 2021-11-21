Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler

Türkiye'nin magazin gündemini merak edenler için magazin dünyasının önemli gelişmelerini derledik.

DEREN TALU GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı. Son olarak "Akıncı" dizisinde hayat verdiği 'Didem' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Deren Talu yeni yaşına girdiği gün ise giydiği kıyafetle nefes kesti. Derin göğüs dekolteli ve mini elbisesiyle beğeni toplayan Deren, gecede sevenleriyle doyasıya eğlendi.

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YOUTUBER ALA TOKEL KAZA YAPTI

YouTube sayfasından yayınladığı videolarla ismini duyuran Ala Tokel, bir dönem Seda Sayan'ın oğluOğulcan Engin ile yaşadığı kısa süreli aşkla dikkat çekmişti. Ünlü youtuber, önceki gece ise olaylı bir kazaya karıştı. Ala Tokel'in özel şoförü, Ulus'ta 07 plakalı bir araca çarptı. Basın mensuplarının gelmesiyle panik yapan Tokel, olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Çarptığı araçtaki şahıslar, ünlü YouTuber'a, "Araç kiralık, polis çağıracağız" dedi. Bu sırada gazeteciler, görüntü alıyordu.

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KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, aniden rahatsızlanması sonucu Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilirken, Pamukkale Üniversitesi'nden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde.

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