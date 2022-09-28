Camdaki Kız'dan ayrılan Yüsra Geyik, Show TV'de yayınlanacak "Aile" dizisinin kadrosuna yer alacak

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'daki Zeliş rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu 32 yaşındaki Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisiyle geniş bir hayran çevresine ulaştı. Camdaki Kız'dan ayrılan Geyik'in yeni adresi de belli oldu.

YAĞMUR ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik, Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği "Aile" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yüsra Geyik, Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Yağmur rolüne hayat verecek. Yağmur ise psikolog Devin'in ele avuca sığmayan kız kardeşidir.

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yanı sıra Dijital Sanatlar'ın imza attığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminde de rol aldı.