Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha aynı dizide rol alacak - Son Dakika
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Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha aynı dizide rol alacak

15.11.2022 08:28

Son olarak Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245'de başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci ile bu sefer de Show TV'de yayınlanacak olan 'Aile' isimli dizide partner olacak.

Rol aldıkları projelerdeki başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 isimli dizide rol aldı. Dizinin ardından eski partneri Beren Saat ile Aşıklar Bayramı filminde rol alan Tatlıtuğ, yeni sezonda 'Aile' dizisinde başrol oynayacak. Tatlıtuğ'un yeni dizisindeki partneri de belli oldu.

YİNE PARTNER OLDULAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre senaryo nedeniyle Kral Kaybederse dizisiyle olan anlaşmasını noktalayan Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S-245'de birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci ile yeniden partner oldu. Tatlıtuğ, dizide 'Aslan' adlı kalabalık bir ailesi olan Volta gece kulübü işletmecisine hayat verecek.

Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ, bir kez daha partner oldu

PSİKOLOG DEVİN'İ OYNAYACAK

Merakla beklenen dizinin senaryosunu ise Özge Özpirinçci'nin başrolü oynadığı İlk ve Son dizisinin yazan Hakan Bonomo kaleme alıyor. Özpirinçci, dizide Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek. Aile dizisi Show TV'de yayınlanacak.

Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ, bir kez daha partner oldu
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Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha aynı dizide rol alacak - Son Dakika


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