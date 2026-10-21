Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası - Son Dakika
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Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası

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Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası
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Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde bazı sağlık verilerindeki değişimin yeterince araştırılmadığını savunarak ihmal iddiasının incelenmesini istedi.

16 Ekim’de pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı televizyon programında Olgun’un tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koldaş, bazı sağlık verilerindeki değişimin yeterince araştırılmadığını düşündüğünü belirterek sürecin incelenmesini istedi.

Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası

“ÇOK ZAMAN KAYBETTİK”

Koldaş, Olgun’un kan şekeri değerlerinin kısa sürede ciddi biçimde yükseldiğini, kendisine insülin verildiğini ancak bu değişimin altında yatan nedenin araştırılmadığını öne sürdü. Tedavi sürecine ilişkin kendi araştırmaları sonucunda doktor ihmali olabileceği kanaatine vardığını söyleyen Koldaş, “Çok zaman kaybettik” dedi.

Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası

"AMELİYAT AŞAMASINDA HASTALIK ZATEN İLERİ EVREDE İDİ"

Koldaş’ın aktarımına göre, ameliyat aşamasında hastalığın uzak bölgelere yayıldığı ve kanserin dördüncü evrede olduğu belirlendi. Olgun’un yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini ifade eden Koldaş, erken dönemde farklı incelemeler yapılsaydı sürecin nasıl ilerleyebileceğinin araştırılmasını talep etti.

Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası
Soner OlgunMagazinHastaneSağlıkSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    kör ölünce badem gözlü kel ölünce lüle saçlı olurmuş sonerinki de o mesele 1 0 Yanıtla
  • alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    pankreas olunca maalesef 0 0 Yanıtla
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