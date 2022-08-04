Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar! - Son Dakika
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Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar!

04.08.2022 17:02
Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ilginç açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda bakire olmadığını ifade eden Taşkın, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Geçtiğimiz aylarda yaptığı "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım" açıklamasıyla çok konuşulan Merve Taşkın (24) gündemden düşmüyor.

POZLARI OLAY OLDU

Ünlü fenomen, vücut hatları belli olan fantezi iç çamaşırıyla pozlar verdi.

Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar!

Taşkın'ın pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar!

Merve Taşkın hakkında geçtiğimiz yıl Amsterdam'da bulunan seks müzesinde poz verdiği için müstehcenlik suçundan dava açılmıştı.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını mesajlarını paylaştı. Merve Taşkın, cesur pozlarını Onlyfans üzerinden paylaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Taşkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakirelik İtirafı Sonrası Cüretkar Pozlar! - Son Dakika

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