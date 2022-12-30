Hürrem'i örnek göstererek ilişki tavsiyesi veren Esra Ezmeci, son sözlerinden sonra tepkilerin odağı oldu - Son Dakika
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Hürrem'i örnek göstererek ilişki tavsiyesi veren Esra Ezmeci, son sözlerinden sonra tepkilerin odağı oldu

30.12.2022 10:58

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği ilişki tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor. "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin" diyen Ezmeci'nin ürettiği yağı da sattığı belirlendi.

Katıldığı programlarla ünlendikten sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen ilişki sorularına verdiği cevaplarla gündem olan Esra Ezmeci, verdiği son tavsiyeyle tepkilerin odağı haline geldi.

"PAMUĞA LAVANTA YAĞI DÖKÜP CİNSEL ORGANINIZA KOYUN"

Psikolog kimliği ile ön plana çıkan Esra Ezmeci, "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin. Hürrem Sultan da böyle yapmış" önerisi sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Mesleğinin dışında paylaşım yapan Esra Ezmeci'nin önerdiği yağları üretip satması ise tepkileri kat kat artırdı.

Hürrem'i örnek göstererek 'Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun' dedi! Tepkiler çığ gibi

TEPKİLER ÇIĞ OLUP YAĞDI

Sosyal medyada ara sıra çekiliş de yapan ünlü psikoloğun dilek defteri de sattığı konuşulanlar arasında. Ezmeci'ye birçok kişinin yanı sıra ünlü isimlerden de eleştiri geldi.

Hürrem'i örnek göstererek 'Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun' dedi! Tepkiler çığ gibi
Hürrem'i örnek göstererek 'Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun' dedi! Tepkiler çığ gibi
Hürrem'i örnek göstererek 'Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun' dedi! Tepkiler çığ gibi
Hürrem'i örnek göstererek 'Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun' dedi! Tepkiler çığ gibi
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Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hürrem'i örnek göstererek ilişki tavsiyesi veren Esra Ezmeci, son sözlerinden sonra tepkilerin odağı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hürrem'i örnek göstererek ilişki tavsiyesi veren Esra Ezmeci, son sözlerinden sonra tepkilerin odağı oldu - Son Dakika
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