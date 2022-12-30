Hürrem'i örnek göstererek ilişki tavsiyesi veren Esra Ezmeci, son sözlerinden sonra tepkilerin odağı oldu

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"Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun" dedi! Tepkiler çığ gibi

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Katıldığı programlarla ünlendikten sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen ilişki sorularına verdiği cevaplarla gündem olan Esra Ezmeci, verdiği son tavsiyeyle tepkilerin odağı haline geldi.

"PAMUĞA LAVANTA YAĞI DÖKÜP CİNSEL ORGANINIZA KOYUN"

Psikolog kimliği ile ön plana çıkan Esra Ezmeci, "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin. Hürrem Sultan da böyle yapmış" önerisi sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Mesleğinin dışında paylaşım yapan Esra Ezmeci'nin önerdiği yağları üretip satması ise tepkileri kat kat artırdı.

TEPKİLER ÇIĞ OLUP YAĞDI

Sosyal medyada ara sıra çekiliş de yapan ünlü psikoloğun dilek defteri de sattığı konuşulanlar arasında. Ezmeci'ye birçok kişinin yanı sıra ünlü isimlerden de eleştiri geldi.