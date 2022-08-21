Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika
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Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki

21.08.2022 16:25

Şarkıcı Demet Akalın, takipçisinin, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin" şeklindeki yorumuna sert tepki gösterdi. Akalın, "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç!" yanıtını verdi.

Yazın gelmesiyle konserden konsere koşan Demet Akalın, sahne aldığı kostümleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak sahne için taşlı mini elbise tercih eden Demet Akalın'a bir takipçisinden ağır eleştiri geldi.

YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler." yorumuna kayıtsız kalamadı. Akalın, "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç." yanıtını verdi.

Demet Akalın'ndan 'Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin' diyen takipçine tokat gibi cevap
Demet Akalın'ndan 'Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin' diyen takipçine tokat gibi cevap
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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın'dan 'Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin' diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika
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