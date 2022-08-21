Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki

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Yazın gelmesiyle konserden konsere koşan Demet Akalın, sahne aldığı kostümleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak sahne için taşlı mini elbise tercih eden Demet Akalın'a bir takipçisinden ağır eleştiri geldi.

YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler." yorumuna kayıtsız kalamadı. Akalın, "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç." yanıtını verdi.