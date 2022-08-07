"Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem

Yoğun konser maratonundan arta kalan zamanını Instagram'da takipçileriyle etkileşime girerek değerlendiren Gülben Ergen, bir hayranının sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"ÜSTSÜZ POZ VERİR MİSİN?"

5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı şarkıcı, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Hiçbir soruyu pas geçmeyen Ergen'e bir takipçisi "Göğüslerin harika. Üstsüz poz verir misin?" sorusunu yöneltti.

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Ünlü şarkıcı, takipçisinin tuhaf sorusuna "Vermem" diyerek cevap verdi. Diğer takipçilerinin sorularını da yanıtlayan ünlü şarkıcı, başka bir hayranının "Ayaklarınız ne yapıyor?" sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.