"Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem - Son Dakika
Üye Girişi

"Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem

07.08.2022 13:20

Bir döneme damga vuran şarkıcı Gülben Ergen, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Bir takipçisinin saygısız bir şekilde, "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" isteğine Ergen'den, "Vermem" şeklinde tek kelimelik yanıt geldi.

Yoğun konser maratonundan arta kalan zamanını Instagram'da takipçileriyle etkileşime girerek değerlendiren Gülben Ergen, bir hayranının sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"ÜSTSÜZ POZ VERİR MİSİN?"

5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı şarkıcı, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Hiçbir soruyu pas geçmeyen Ergen'e bir takipçisi "Göğüslerin harika. Üstsüz poz verir misin?" sorusunu yöneltti.

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap

TEK KELİMELİK YANIT

Ünlü şarkıcı, takipçisinin tuhaf sorusuna "Vermem" diyerek cevap verdi. Diğer takipçilerinin sorularını da yanıtlayan ünlü şarkıcı, başka bir hayranının "Ayaklarınız ne yapıyor?" sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap
Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap
YORUMLAR
500
Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık

Gülben Ergen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 14:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement