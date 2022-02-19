Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre eşine geçen yıl özel hastanede kalp pili takıldı. Çiftin kızı iddiaya göre steril ortamda bulunması gereken babasının odasına yasak olmasına rağmen girdi.

"KIZIM ŞOFÖRÜNÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU!"

Ziyaretçi yasağını da görmezden gelen kızı, uyarıda bulunan personele bağırarak hastanenin huzurunu bozdu. Davacı olan anne, mahkemeye verdiği dilekçede kızının daha önce iki kez Kovid-19'a yakalandığını, buna rağmen aşı karşıtı olduğunu, karantina tedbirlerine dikkat etmediği için şoförüne de virüs bulaştırarak ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

"BABASININ SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR"

Kızının babasının sağlığını da riske attığını belirten anne, öz kızının hastanede "Yine geleceğim. Seni rezil edeceğim. Karışma bana rezil" diyerek kendisine hakaret edip tehditler yağdırdığını ileri sürdü. Olay günü fenalık geçirdiğini belirten annenin talebi üzerine mahkeme, ailenin kızına 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi. Mahkeme kararına itiraz eden kızı ise annesinin hasta eşine doktordan habersiz serum taktırdığını, bunun üzerine babasını hastaneye götürdüğünü, anne ve babasının bu sırada virüs kaptığını öne sürdü.

"ANNEM HUYSUZLUK YAPIYOR" DEDİ

Annesi ve babasıyla yakından ilgilendiğini belirten kızın, dilekçesinde "Annemin yaşlılığın verdiği inat ve asabiyetle, sonuçlarını öngörmeyerek bu kararı aldırdığını düşünüyorum" dedi.

Talebi haklı bulan mahkeme, uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme kararını kaldırdı. Aleyhine verilen tehdit, hakaret ve içeren davranışlarla ilgili tedbir kararının ise devamına hükmedildi.