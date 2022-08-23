Cinsellik İtirafıyla Olay Yarattı! - Son Dakika
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Cinsellik İtirafıyla Olay Yarattı!

23.08.2022 13:56
Cinsellik İtirafıyla Olay Yarattı!

Sosyetik güzel Bennu Gerede, 2019'da kaleme aldığı ilk kitabı 'Ben Ben Nü' ile ses getirmişti. Yeni kitabı için seks hayatını rafa kaldırdığını açıklayan Bennu Gerede, yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Dört çocuk annesi Bennu Gerede (51), geçtiğimiz nisan ayında cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip bir nevi detoks yaptığını ifade etmişti.

İDDİALI AÇIKLAMALAR

'Ben Ben Nü'den sonra İkinci kitabı 'Bilinçsiz Aşklar'ı kaleme almaya başlayan Bennu Gerede yine iddialı ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Cinsellik İtirafıyla Olay Yarattı!

"ARZULAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Gerede yaptığı açıklamada, "Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar. Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin.

Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi" dedi.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD. Newyork'da bulunan Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul'a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye'de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa'nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye'ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, uzun yıllar New York'ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.

Bennu Gerede, oyunculuğa ilk adımını 1989 yılında TRT için çekilen "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle attı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan'ın yaptığı" Kurt Kanunu" adlı filmdir.

Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen Bergen'in hikayesini anlatıyordu.

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Kaynak: Snob Magazin

Bennu Gerede, New York, Magazin, Son Dakika

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