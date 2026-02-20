Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Haberin Videosunu İzleyin
Spiker Burçak Bozkuş\'a annesinden görülmemiş zorbalık
20.02.2026 13:57  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Spiker Burçak Bozkuş\'a annesinden görülmemiş zorbalık
Haber Videosu

CNN Türk spikeri Burçak Bozkuş, annesinin kendisine canlı yayın sırasında gönderdiği eleştirel mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin, "Bugün kekeleme günü galiba", "Saçının önü berbat", "O ne siyahlara bürünmüşsün" gibi yorumları dikkat çekti.

CNN Türk spikeri Burçak Bozkuş, annesinin canlı yayın performansı ve görünümüyle ilgili gönderdiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

"Her gün özenle yayına hazırlanıyorumdur, o sırada annem" notunu düşen Bozkuş, annesinin kendisine gönderdiği mesajları yayımladı. Bozkuş'un bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.

"NİYE ŞAŞI GİBİ BAKIYORSUN"

Mesajlarda annesinin, "Bugün kekeleme günü galiba", "Saçının önü berbat", "O ne siyahlara bürünmüşsün", "Teyzenle saçını hiç beğenmedik", "Bugün kıyafetini hiç beğenmedim", "Niye şaşı gibi bakıyorsun" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ANNE DARLAMASINDAN KAÇIŞ YOK"

Bozkuş'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar annesinin yorumlarını "İster spiker ol ister astronot, o anne darlamasından kaçış yok gerçekte" şeklinde yorumladı.

Sosyal Medya, Televizyon, CNN Türk, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

14:08
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor.
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:20:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.