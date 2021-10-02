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Spora 'lezzet' katın - Son Dakika

Spora 'lezzet' katın

02.10.2021 07:43
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Yaz geride kalınca şehirde sosyalleşmenin yeni yollarını arar olduk... Arkadaşlarımızla toplaşıp büyük derbileri, spor turnuvalarını beraber izlemek heyecan ve sohbeti bir araya getiriyor.

Yaz geride kalınca şehirde sosyalleşmenin yeni yollarını arar olduk... Arkadaşlarımızla toplaşıp büyük derbileri, spor turnuvalarını beraber izlemek heyecan ve sohbeti bir araya getiriyor. Bir de bunlara lezzeti bol yemekler eklenirse... Dev ekranlarda sporun heyacanına varacağınız mekanları derledik. Menüleri birbirinden lezzetli. Kimisi günün maçına özel tabaklar hazırlıyor, kimisinin kokteylleri meşhur.

HER DAMAK ZEVKİNE UYGUN

All Sports Cafe, Etiler

Spora 'lezzet' katın

1994'ten beri hizmet veriyor. Günün her saati spor yayını var. Kış bahçesi de bulunan mekanın menüsünde her damak zevkine uygun seçenek bulunabilir...  Sandviçleri, salataları ve dürümleri en çok tercih edilenler arasında. All Sports Cafe'nin müdavimi çok olduğundan önemli bir müsabaka olsun ya da olmasın rezervasyonsuz gitmemekte fayda var. Haftanın yedi günü 10.00'dan gece yarısına kadar açık. (0212) 257 42 99

ÖNEMLİ MAÇLAR İÇİN REZERVASYON YAPTIRIN

Barspor, Nişantaşı

Mekan şehrin en yenilerinden biri. Nişantaşı, Reasürans Pasaj'ında açılan Barspor sakin bir akşam yemeği veya heyecan dolu bir turnuva gecesi için uygun. Dev ekranda spor karşılaşmalarını stadyum coşkusuna yakın bir atmosferde seyredebilirsiniz. Yemek-içki eşleşmelerinin de yapıldığı mekanın menüsü dönemsel olarak değişiyor.

Çökertme tortilla, masala soslu çıtır tavuk ve bolonez soslu rigatoni kalıcı lezzetlerden. Barspor, haftanın 7 günü 14.00 ile 01.00 arası açık. Hareketli saatler akşam başlıyor. İş çıkışı saatlerinde spor yayınlarıyla enerjik bir atmosfer sunan işletmenin programını sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Derbiler gibi önemli maçlarda rezervasyon yaparak gitmekte fayda var. Instagram: @barspor

(0552) 641 42 90

MÜSABAKAYA UYGUN MENÜ HAZIRLANIYOR

Socrates Bistro, Nişantaşı

Spora 'lezzet' katın

Socrates dergi ekibinin ve Can Yayınları'nın ortaklaşa hayata geçirdikleri mekan Nişantaşı'nın en popüler bistrolarından biri haline geldi... Bu bistro'da izleyebileceğiniz spor müsabakalarına uygun lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, İspanyol derbisi izlerken güne özel hazırlanan tapasları tadabilirsiniz. Menü dönemsel olarak değişiyor. En çok tercih edilen lezzetler arasında buttermilk tavuk burger, üç peynirli penne ve dana frankfurter öne çıkıyor.

Mekanın girişindeki barda imza kokteyllerini de mutlaka deneyin. Özellikle derbi günlerinde mutlaka rezervasyon istiyorlar. Paket servisleri de var. Haftanın yedi günü 12.00'den gece yarısına kadar açık. (0212) 260 12 60

Spora 'lezzet' katın

Yemek Tarifi, Nişantaşı, Etiler, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Spora 'lezzet' katın - Son Dakika Magazin


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