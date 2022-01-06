Su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi, son durumunu paylaştı: Midemde yanık oluştu

Ünlü manken Demet Şener'in avukatı olarak ünlenen sosyetik avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği bir mağazada su yerine çamaşır suyu içen Hatemi,sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"MİDEMDE YANIK OLUŞTU"

Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor. Gittiğim bir ünlü mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi içtim gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtim su değilmiş" dedi.

"BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEDİLER"

Mağazaya dava açıp açmayacağıyla ilgili de konuşan ünlü isim, "Mağaza yetkilileri binlerce kez özür diledi. Tamamen orada çalışan arkadaşların hatasıydı. Önce kendimdeki zararı bir tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" ifadelerini kullandı.