SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi - Son Dakika
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SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi

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Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion and Music Show organizasyonunda gerçekleştirdiği muhteşem defileyle geceye damgasını vurdu. Wilma Elles ve Demet Şener gibi ünlü isimlerin sahne aldığı organizasyon, Simge Tertemiz'in sunumuyla şıklık ve zarafetin buluşma noktası oldu.

27.02.2025 22:46  Güncelleme: 22:55
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Ottoman's Life Hotel Deluxe ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Emrullah Köroğlu'nun yeni markası SUCCESSO ilk kez modaseverlerle buluştu. Koleksiyon, zarafeti ve modern dokunuşlarıyla büyük beğeni toplarken, Köroğlu'nun özgün tasarımları izleyenlerden tam not aldı.

SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi

Moda ve müziğin iç içe geçtiği bu unutulmaz gece, stil sahibi parçalar ve etkileyici koreografisiyle izleyicilere büyüleyici anlar yaşattı. SUCCESSO'nun tanıtımıyla birlikte, Emrullah Köroğlu'nun moda dünyasındaki etkisini daha da güçlendirdiği gözler önüne serildi.

SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi
SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi
SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi
SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi

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Son Dakika Magazin SUCCESSO Defilesi seyirciyi adeta büyüledi - Son Dakika

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