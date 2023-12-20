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Şükrü Özyıldız, Dua Lipa benzetmesiyle ilgili ilginç açıklama yaptı - Son Dakika
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Şükrü Özyıldız, Dua Lipa benzetmesiyle ilgili ilginç açıklama yaptı

Yasemin Şefik'in sorusu üzerine Şükrü Özyıldız, kendisinin ve sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzetildiğini söyleyerek ilginç bir yanıt verdi. Ayrıca, çıkma teklifi konusunda duygularını belli etmekten yana olduğunu belirtti.

Şükrü Özyıldız, Dua Lipa benzetmesiyle ilgili ilginç açıklama yaptı
20.12.2023 - 19:16,
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Yasemin Şefik'in "Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?" sorusu üzerine Özyıldız'ın verdiği ilginç yanıtlardan biri de "Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlardı.

Hatta Sibil'i de (Çetinkaya) Dua Lipa'ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa" diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.

Çıkma teklifi geri gelmesin!

Yasemin Şefik'in "Çıkma teklifi geri gelsin mi?" sorusu üzerine seyircilerin gelsin yorumlarının ardından Şükrü Özyıldız "Ben duygumu belli ederim. Benimle çıkar mısın cümlesinde değil. Kendi içinden gelerek, ilişkide bulman güzel" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Şükrü Özyıldız, Dua Lipa benzetmesiyle ilgili ilginç açıklama yaptı - Son Dakika
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