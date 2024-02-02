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Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu - Son Dakika
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Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu

Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu

Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.

02.02.2024 08:54  Güncelleme: 08:58
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Enerjisi, tarzı ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri omuz ağrısı yaşıyor. Yoğun konser takviminden fırsat bulan Pekkan, önceki gün sağ omzundan ameliyat oldu.

Pekkan, 3 gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası taburcu edilerek evine gönderilen sanatçı, 3 hafta boyunca fizik tedaviye gidecek. Daha önce kalçasını kıran Pekkan'ın omzunda kas yırtılması sorunu vardı. Sanatçı, aynı omzundan bir operasyon daha geçirmişti. Evinde dinlenmeye çekilen Ajda Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı.

Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu
Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu
Süperstar Ajda Pekkan, omuz ağrısı nedeniyle ameliyat oldu

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