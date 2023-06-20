Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı - Son Dakika
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Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı

Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı

20.06.2023 15:54

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu Sürmeli Baba olarak tanınan Özkan Öden, yıllardır hayatında cinlerin olduğunu söyledi. Sürmeli Baba, cinlerin ayakları toynaklı, kadınlarının 6 gözü olduğunu ve gerçek simaları olduğunu belirtti. Ayrıca, cinlerin insanların korkusuyla beslendiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nu sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Sürmeli Baba olarak tanınan Özkan Öden oldu. Yıllardır hayatında cinlerin olduğunu söyleyen Sürmeli Baba, anlattıklarıyla tüyler ürpertti.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 20 GÜN ÇOK RAHATSIZ OLDUM"

"Cinler neden sizi seçti ve ilk karşılaştığınızda ne hissettiniz?" sorusu üzerine konuşan Sürmeli Baba, "Allah vergisi. 15-20 gün çok rahatsız oldum. Yemeden ve içmeden kesildim. Gece rüyalarımda hep kabus gördüm. Üç harflileri gerçek simalarıyla rüyamda net olarak görmeye başlamıştım" dedi.

Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı

"CİNLERİN AYAKLARI TOYNAKLIDIR, KADINLARININ 6 GÖZÜ VARDIR"

"Üç harflilerin gerçek görüntüsü nasıldır?" sorusuna da cevap veren Sürmeli Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Cenab-ı Allah insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattı. İnsanoğlunu balçıktan yarattı, ona ruh verdi. Beden de balçıktan çıkarak ete ve kemiğe büründü. Cinlerde İblis ateşten yaratılmıştır. Ondan çıkan duman ve isle de bunlar yaratıldı. Onlar yeryüzünü kullanmaya başladıktan sonra şekil verildi. Bazıları 'ayakları ters ve çarşaflı' diyor. Ya bırakın kardeşim bunları... Gerçekten simaları var. Çoğunun ayakları toynaklıdır. Keçi ayağı gibi... Bacakları kıllıdır. Kadınlarının 4 ya da 6 gözü vardır. Kulakları uzundur. Boyları insana gelme şekillerine göre değişir. 50 cm olan da vardır 20 metre olan da. Hayvani görünümlü cinler de vardır. Bunlar kavim kavimdir. Çarşaflı oldukları falan hikaye... Sana gelecekse direkt kendi simasıyla gelir. Onlar insanın korkusuyla beslenir."

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Gökay Kalaycıoğlu, YouTube, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı - Son Dakika


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