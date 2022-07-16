Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler - Son Dakika
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Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler

16.07.2022 17:00
Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler

Mayıs ayında şarkıcı Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanan oyuncu Burcu Kıratlı'nın, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili, Açalatı'da tatil yapıyor. İşte detaylar...

2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili 2021 yılında tekrardan nikah masasına oturdu.

İkinci kez ayrılık kararı alan çift, geçtiğimiz mayıs ayında boşandı.

Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler

AŞK İDDİASI

Oyuncu Burcu Kıratlı, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

ALAÇATI'DA TATİL YAPIYORLAR

Gazete Magazin'in haberine göre 32 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen ikili, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor.

Çiftin ilişkisini de Murat Dalkılıç konserinde yaptığı paylaşımlar ele verdi.

İlişkisiyle gündeme gelen Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyor.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı kimdir, nereli, kaç yaşında; Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kıratlı, 32 yaşındadır ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermektedir.

Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlilik yaptı. Bu iki evlilikte kısa sürdü.

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Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz Aşk İddiası! Alaçatı'da Görüntülendiler - Son Dakika

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